Mask Singer du 15 mai 2026 : pourquoi le prime 3 n’est pas diffusé ce soir sur TF1 ?

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Mask Singer du 15 mai 2026 : déprogrammation – Surprise pour les fidèles de « Mask Singer » ! Alors que les téléspectateurs s’attendaient à découvrir le prime 3 de la nouvelle saison ce vendredi soir sur TF1, la chaîne a décidé de bouleverser sa grille de programmes.











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Exceptionnellement cette semaine, Mask Singer ne sera donc pas diffusé. À la place, The Voice prendra l’antenne avec un jour d’avance. Une décision stratégique de la part de TF1 afin d’éviter la concurrence du Concours Eurovision de la chanson 2026, programmé samedi soir et qui devrait attirer des millions de téléspectateurs devant leur écran.

En avançant la diffusion de The Voice au vendredi, la chaîne espère préserver les audiences de son télé-crochet phare face à l’événement musical européen incontournable.

Les fans de Mask Singer devront donc patienter une semaine supplémentaire avant de retrouver les enquêteurs et les costumes mystères. Le programme fera son retour à l’antenne dès le vendredi 22 mai, avec la suite de la compétition.



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Ce changement de programmation reste exceptionnel et devrait permettre à TF1 de mieux répartir ses grandes marques de divertissement face à une concurrence particulièrement forte ce week-end.