N’oubliez pas les paroles du 20 mai 2026 : Audrey ne brille plus, sera-t-elle éliminée avant les 100.000 euros ?

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N’oubliez pas les paroles du 20 mai 2026, 22 victoires pour Audrey – Gros coup d’arrêt pour Audrey ces derniers jour dans le jeu quotidien de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Ce soir encore, la maestro a signé deux nouvelles victoires mais avec peu de gains.











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N’oubliez pas les paroles du mercredi 20 mai 2026, coup d’arrêt pour Audrey

Dans le détail ce mercredi soir, Audrey n’a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite remporté 1000 euros sur la seconde. La maestro totalise ainsi 92 000 euros de gains en 22 victoires.

Ça fait déjà plusieurs jours qu’elle stagne. Sera-t-elle éliminée avant les 100.000 euros ? Suspense !

N’oubliez pas les paroles du replay de 20 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



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