Ligue Europa : suivre la finale Fribourg / Aston Villa en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue Europa – suivre la rencontre Fribourg / Aston Villa en direct, live, c’est le match de foot à ne pas rater ce mercredi 20 mai 2026. Place à la grande finale de Ligue Europa entre le club suisse de Fribourg et les anglais d’Aston Villa.





📺 Un match de foot à suivre en direct sur Canal+ Foot, coup d’envoi à 21h.







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Ce soir, la finale de la Ligue Europa oppose le surprenant SC Fribourg à Aston Villa, au Tüpras Stadyumu d’Istanbul. Le club allemand dispute la première grande finale européenne de son histoire, après un parcours remarquable marqué notamment par des éliminations du Celta Vigo et du SC Braga. En face, les Villans d’Unai Emery rêvent d’un nouveau sacre continental, plus de quarante ans après leur victoire en Coupe d’Europe des clubs champions en 1982.

Cette affiche inédite promet un duel ouvert. Aston Villa part avec l’avantage de l’expérience et pourra compter sur des cadres comme Ollie Watkins, John McGinn ou Emiliano Martínez, tandis que Fribourg mise sur sa force collective et l’influence de Vincenzo Grifo pour créer l’exploit. Coup d’envoi à 21h, pour une finale qui pourrait offrir un premier grand trophée européen à l’un des deux clubs.



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Fribourg / Aston Villa la composition des équipes

Friboug (composition officielle) : Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Treu - Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo (c) – Matanovic.

Aston Villa (composition officielle) : Martinez - Cash, Konsa, Lindelöf, Pau Torres, Digne - McGinn (c), Tielemans, Rogers, Buendia - Watkins

Fribourg / Aston Villa en direct, live

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot (réservé aux abonnés) dès 21h.

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site de la Ligue 1.

Fribourg / Aston Villa, finale de l’Europa League 2025/2026, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+ Foot.