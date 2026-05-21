Plus Belle La Vie du 21 mai 2026 : Zoé va trop loin, Aya s’implique (résumé + extrait vidéo épisode 588 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 21 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 588 de PBLV – Zoé et Romain vont aller beaucoup trop loin aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Aya va s’impliquer afin de protéger Harry…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 mai – résumé de l’épisode 588

Aya, Jules, Zoé et Romain préparent le casse demandé par des hommes qui veulent 1 million d’euros. Zoé révèle qu’ils savent qu’elle a déjà forcé des coffres. Aya découvre que la partie de poker de Christopher Wolf est la clé et, grâce à son père ancien joueur pro, obtient un rendez-vous avec lui pour intégrer la partie. Zoé veut repérer le coffre avant, tandis que Jules refuse de laisser Aya agir seule.

Steve, stressé avant son concours, croit être convoqué par Patrick pour une mauvaise nouvelle, mais Patrick, Charlotte et Morgane lui annoncent leur soutien pour obtenir son diplôme. Plus tard, Steve panique en réalisant qu’il a oublié les questions au dos de son sujet…



Publicité





Thomas répète sa pièce au Mistral. Luna cherche toujours sa Juliette et Baptiste pense à Chloé, qui finit par accepter le rôle après hésitation.

Aya impressionne Jules au poker en ligne et apprend qu’elle a désormais une place à la partie de Wolf, mais il faut une mise de départ de 200 000 euros. Romain prévoit de voler la juge Colbert pour réunir la somme… Zoé et Romain s’introduisent alors dans le bureau de la juge et piratent son ordinateur pour transférer l’argent de Vanessa Kepler. Prévenus du retour de Colbert, ils prennent la fuite juste après le transfert.

La juge signale ensuite une intrusion à Jean-Paul : sa porte était ouverte en revenant et Charlotte pense avoir affaire à un professionnel. Elle a retrouvé un cheveu sur place et va le soumettre à un test adn…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Baptiste au pied du mur, une disparition, les résumés jusqu’au 5 juin 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 21 mai 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.