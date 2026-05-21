Koh-Lanta : Zakariya méconnaissable avant sa perte de poids, il dévoile sa transformation physique (VIDÉO)

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Candidat de la saison actuellement en cours de diffusion de « Koh-Lanta », Zakariya a surpris ses abonnés en dévoilant sur Instagram une impressionnante transformation physique… réalisée bien avant son aventure dans le jeu de survie de TF1.











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L’aventurier a partagé une vidéo dans laquelle il revient sur son parcours et montre plusieurs images de lui avant sa perte de poids. Des clichés qui ont particulièrement marqué les internautes tant le changement est spectaculaire. Aujourd’hui sportif et très musclé dans Koh-Lanta, Zakariya apparaît totalement méconnaissable par rapport à son ancienne silhouette.

Dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram, le candidat explique avoir décidé de reprendre sa vie en main grâce à une détermination sans faille. Un message motivant qui a rapidement suscité de nombreuses réactions de la part de ses abonnés.

« Vous êtes nombreux à me demander comment j’ai fait pour me transformer. Soit tu baisses les yeux et tu acceptes la situation, soit tu affrontes le problème et tu te bats. Et moi, j’ai préféré me battre. S’il y a une toute petite chose à retenir de ma personne, c’est : crois-moi, tu as juste besoin d’y croire », a écrit Zakariya en légende de sa publication.



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Les internautes ont été nombreux à saluer son parcours et son mental, certains expliquant qu’ils n’auraient jamais reconnu l’aventurier en voyant les images datant d’avant sa transformation. Une publication inspirante qui permet d’en apprendre davantage sur le passé du candidat et sur les efforts qu’il a fournis avant même de participer à Koh-Lanta.

VIDÉO l’impressionnante transformation de Zakariya avant Koh-Lanta