« Qui restera dans la lumière ? » : votre jeu ce soir sur France 2 (9 mai 2026)

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« Qui restera dans la lumière ? » du 9 mai 2026 – Ce samedi soir à la télé, Bruno Guillon vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro de son nouveau jeu « Qui restera dans la lumière ? ». Pour ce nouveau numéro, Bruno Guillon vous propose un quiz de culture générale unique et captivant, doté d’un dispositif visuel impressionnant !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







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Qui restera dans la lumière ?, rappel de la présentation du jeu

Fort du succès des précédentes éditions, le jeu de culture générale le plus stratégique du paysage audiovisuel français revient pour une troisième saison, samedi 9 mai à 21h10 sur France 2.

À la présentation, l’incontournable Bruno Guillon orchestre cette compétition hors norme, accompagné de la voix complice de Karina. Face à eux : 100 candidats venus des quatre coins de la France, déterminés à éliminer leurs adversaires pour rester seuls dans la lumière.



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Ici, connaître les bonnes réponses ne suffit pas : encore faut-il savoir choisir les bonnes questions !

Entre culture générale et stratégie, les candidats doivent constamment trancher : jouer la prudence ou prendre tous les risques pour bouleverser la partie. Car chacun construit son propre parcours avec un objectif clair : éliminer un maximum d’adversaires afin d’accumuler le plus de points possible.

Une mécanique de jeu intense où chaque décision peut tout changer.

Les candidats devront franchir trois parcours de sélection où stratégie, réflexion et maîtrise de soi sont essentielles :

Parcours libre : choisir au fil du jeu le niveau de difficulté des questions — facile, moyen ou difficile.

Parcours imposé : sélectionner un thème commun décliné en trois niveaux de difficulté.

Parcours du combattant : composer avec une répartition imposée comprenant une question facile, une moyenne et une difficile.

À l’issue de ces étapes, les meilleurs de chaque parcours décrochent leur place en demi-finale.

La tension monte encore d’un cran lors des demi-finales : les trois qualifiés s’affrontent en sélectionnant tour à tour leurs questions parmi neuf propositions. Le suspense reste entier jusqu’au bout : celui ou celle qui aura éliminé le plus grand nombre d’adversaires accédera à la finale et pourra tenter de remporter jusqu’à 100 000 euros.

En finale, le dernier candidat encore dans la lumière affronte les 99 autres. Chaque bonne réponse lui permet d’augmenter sa cagnotte de 200 euros par adversaire éliminé.

Et tout peut basculer lors de l’ultime question : le finaliste devra choisir de multiplier ses gains par 2, 3 ou même 5… avec le risque de les voir divisés dans les mêmes proportions en cas d’erreur.

Un jeu spectaculaire où la stratégie compte autant que les connaissances. Une bonne réponse peut plonger des dizaines de concurrents dans l’ombre, tandis qu’une seule erreur peut être éliminatoire.

Stratégie, tension et rebondissements rythment cette compétition haletante. Alors, qui fera les bons choix au bon moment ? Qui réussira à rester dans la lumière ?

Alors, qui saura éblouir ses adversaires et rester seul dans la lumière ? Réponse dès ce soir à 21h10, sur France 2 et en replay sur France.TV