Mask Singer : la Momie éliminée et démasquée, qui était derrière ? Réponse ! (prime 3 du 8 mai)

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Le troisième prime de « Mask Singer », diffusé ce vendredi soir sur TF1, a encore réservé son lot de surprises et de rebondissements. Après plusieurs performances marquantes, un costume a finalement dû quitter l’aventure…











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Et c’est la Momie qui a été éliminée à l’issue de cette soirée.

Une enquête compliquée pour les jurés

Depuis son arrivée dans la compétition, la Momie intriguait énormément les enquêteurs avec ses indices très orientés vers le cinéma, la télévision et l’international.

Mais malgré les nombreux éléments dévoilés — une étoile à Hollywood, la filmographie de Sophie Marceau ou encore son passé “en bande” — les enquêteurs peinaient à trouver une piste solide.



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Tous… sauf Michaël Youn. Très rapidement, Michaël Youn a identifié la célébrité cachée sous le costume de la Momie. L’enquêteur s’appuyait notamment sur un détail important : l’anglais est sa langue natale, mais aussi sur leur participation commune aux Enfoirés. Et cette fois, son intuition était la bonne : son prono d’or a été validé !

Michael Jones sous le costume de la Momie

Au moment du démasquage, le public et les enquêteurs ont découvert que la Momie était en réalité Michael Jones !





Le célèbre chanteur et musicien franco-britannique, connu notamment pour sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, a donc vu son aventure prendre fin dès ce troisième prime.

La Momie avait pourtant tout pour aller loin dans la compétition. Mais ce démasquage prouve une nouvelle fois que dans Mask Singer, rien n’est jamais joué d’avance. Et cette fois, Michaël Youn pourra savourer sa victoire : il était le seul à avoir percé le mystère de la Momie !