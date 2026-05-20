Quotidien du 20 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 20 mai 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 20 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


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Quotidien : les invités du 20 mai 2026

🎤 Pierre Valentin — « Malaise dans la génération Z » (Ed. Gallimard)

📰 Emmanuelle Andreani — Co-rédactrice en chef chez Society


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🖋️ Anthony Mansuy — Reporter chez Society

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 20 mai 2026 à 19h25 sur TMC.

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