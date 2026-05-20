Ici Tout Commence spoiler : un gros coup dur pour Lionel ! (vidéo épisode du 23 mai)

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Ici tout commence spoiler – Les jours à venir ne s’annoncent pas faciles pour Lionel dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors qu’il a appris que Claire et Olivia recrutent un second pour le Raisonnance, il va essuyer un terrible revers…











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Persuadé que sa mentor – la cheffe Listrac – allait le recruter et alors que le père des Lanneau a encore perdu son travail, Lionel va être au bout du rouleau en apprenant qu’il n’est pas pris pour le poste.

Lionel a le moral dans les chaussettes, Zoé et Fleur tentent de le réconforter alors qu’Olivia vient lui parler. Lionel s’attendait à excuses mais ce n’est pas du tout ça… Olivia lui explique qu’il n’était juste pas au niveau, elle est convaincue qu’il va trouver mieux ailleurs.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1443 du 23 mai 2026 : Lionel au bout du rouleau

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