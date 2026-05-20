Ici Tout Commence spoiler : un gros coup dur pour Lionel ! (vidéo épisode du 23 mai)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – Les jours à venir ne s’annoncent pas faciles pour Lionel dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors qu’il a appris que Claire et Olivia recrutent un second pour le Raisonnance, il va essuyer un terrible revers…


Ici Tout Commence spoiler : un gros coup dur pour Lionel ! (vidéo épisode du 23 mai)
Capture TF1


Publicité

Persuadé que sa mentor – la cheffe Listrac – allait le recruter et alors que le père des Lanneau a encore perdu son travail, Lionel va être au bout du rouleau en apprenant qu’il n’est pas pris pour le poste.

Lionel a le moral dans les chaussettes, Zoé et Fleur tentent de le réconforter alors qu’Olivia vient lui parler. Lionel s’attendait à excuses mais ce n’est pas du tout ça… Olivia lui explique qu’il n’était juste pas au niveau, elle est convaincue qu’il va trouver mieux ailleurs.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Teyssier face à son clone ? (vidéo épisode du 22 mai)


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1443 du 23 mai 2026 : Lionel au bout du rouleau

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici Tout Commence spoiler : Bianca prête à se venger d’Andréa après sa terrible trahison
Ici Tout Commence spoiler : Bianca prête à se venger d’Andréa après sa terrible trahison
Ici tout commence du 20 mai : Bianca embrasse Loup, Lionel au plus mal (résumé + vidéo épisode 1440 en avance)
Ici tout commence du 20 mai : Bianca embrasse Loup, Lionel au plus mal (résumé + vidéo épisode 1440 en avance)
Ici Tout Commence spoiler : Teyssier face à son clone ? (vidéo épisode du 22 mai)
Ici Tout Commence spoiler : Teyssier face à son clone ? (vidéo épisode du 22 mai)
Ici Tout Commence spoiler : une grande nouvelle pour Lionel ! (vidéo épisode du 21 mai)
Ici Tout Commence spoiler : une grande nouvelle pour Lionel ! (vidéo épisode du 21 mai)


Publicité


Retour en haut