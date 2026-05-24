Roland Garros : coup d’envoi ce dimanche, les français au programme ce 24 mai 2026

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Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute officiellement ce dimanche 24 mai, marquant le lancement du tableau principal après une semaine de qualifications. Cette première journée sera riche en émotions, avec l’entrée en lice de plusieurs joueurs français et du numéro 4 mondial Novak Djokovic.











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🎾 Les principaux Français à suivre ce dimanche

Cinq joueurs français seront sur les courts aujourd’hui :

– Arthur Gea (wild card) affronte le russe Karen Khachanov à 11h sur le court Suzanne-Lenglen.

– Benjamin Bonzi sera opposée à l’allemand Alexander Zverev, en 2ème rotation sur le court Philippe Chatrier.

– Fiona Ferro rencontrera la numéro 8 mondiale Mirra Andreeva, en 3ème rotation sur le court Philippe Chatrier.

– Carla Burel défiera l’américaine Katie Volynets, en deuxième rotation sur le court Simonne-Mathieu.

– Titouan Droguet défiera le tchèque Jakun Mensik en 3ème rotation sur le court Simonne-Mathieu.

– Luka Pavlovic (qualifié) sera opposé au brésilien Jao Fonseca en dernière rotation sur le court Simonne-Mathieu.

– Pierre-Hugues Herbert (qualifié) affrontera l’italien Lorenzo Sonego en dernière rotation sur le court 14.

– Giovanni Mpetshi Perricard affrontera le serbe Novak Djokovic, en night cession sur le court Philippe Chatrier.

📺 Comment suivre les matchs



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Les rencontres de Roland-Garros 2026 seront diffusées en direct sur France Télévisions et la night-session sur Prime Video. Les sessions de journée débuteront à 12h00 sur le court Philippe-Chatrier, tandis que les sessions de soirée commenceront à 20h15.

Programme complet du jour à retrouver sur le site officiel de Roland Garros.