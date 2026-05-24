The Voice 2026, la finale : qui doit gagner ? (SONDAGE)

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La tension est à son comble après la demi-finale de « The Voice, la plus belle voix » diffusée samedi soir sur TF1. À l’issue d’une soirée riche en émotions et en performances, les quatre finalistes de cette saison 2026 sont désormais connus : Lady O. pour l’équipe de Florent Pagny, Tessa B. dans l’équipe de Tayc, CJM’S du côté d’Amel Bent, et Hugo dans l’équipe de Lara Fabian.


The Voice 2026, la finale : qui doit gagner ? (SONDAGE)
Capture TF1


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Après plusieurs semaines de compétition, de battles et de prestations marquantes, ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre au trophée de The Voice 2026. La grande finale sera diffusée en direct sur TF1 samedi prochain, le 30 mai, dès 21h10. Le public sera le seul à décider du grand gagnant de cette édition anniversaire des 15 ans du télé-crochet.

Chaque finaliste a su imposer son univers tout au long de l’aventure :

🎤 Lady O. (équipe Florent Pagny) a marqué les esprits grâce à sa voix singulière et son univers mystérieux.
🎤 Tessa B. (équipe Tayc) impressionne par sa puissance vocale et son aisance sur scène.
🎤 CJM’S (équipe Amel Bent) a séduit le public avec son énergie et son style unique.
🎤 Hugo (équipe Lara Fabian) s’est imposé comme l’un des favoris grâce à ses interprétations intenses et émouvantes.


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