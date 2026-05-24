Roland Garros : suivre Bonzi / Zverev en direct, live (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Bonzi / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce matin. Début du tournoi de tennis de Roland Garros ce dimanche 24 mai 2026. Le français Benjamin Bonzi défie le numéro 3 mondial Alexander Zverev.





A suivre cet après-midi vers 13h45 en second rotation, sur le court Philippe Chatrier sur france.tv.







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L’affiche de l’après-midi sur le Court Philippe-Chatrier opposera cet après-midi le Français Benjamin Bonzi à Alexander Zverev, finaliste de la dernière édition et l’un des grands favoris du tournoi. Face à la puissance et à la régularité de l’Allemand, actuel membre du top 5 mondial, Bonzi devra livrer un match parfait pour espérer rivaliser sur la terre battue parisienne, surface où Zverev excelle depuis plusieurs saisons.

Porté par le public français, Benjamin Bonzi tentera néanmoins de créer la surprise dans une ambiance qui s’annonce bouillante. Solide serveur et capable de prendre la balle tôt, le Gardois devra surtout tenir dans les longs échanges face à un adversaire redoutable du fond du court. Pour Zverev, l’objectif sera clair : éviter le piège d’une entrée en lice face à un Français toujours transcendé à Roland-Garros.



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Bonzi / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision dès 11h.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Bonzi / Zverev, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.