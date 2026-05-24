Plus Belle La Vie spoilers : Louis parle à Barbara, un suspect, les résumés jusqu’au 12 juin 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 12 juin 2026 – Qu’est-ce qui vous attend durant le mois de juin dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 1er au vendredi 5 juin 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire que Louis va finalement décider de parler à Barbara au sujet de ce qui le tracasse… Il va jouer carte sur table. Leur couple surmontera-t-il ces différents ?

Pendant ce temps là, Baptiste fait un choix qui inquiète ses proches. Et Noémie s’inquiète pour Lucie, qui garde un secret pour elle…. Quant à Laura et Eric, le temps presse pour boucler leur enquête.



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Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 7 au 12 juin 2026

Lundi 8 juin 2026 (épisode 599) : Au Mistral, les dernières décisions de Baptiste inquiètent son entourage. Alors que Barbara et Louis font face à un problème épineux, Aya et Jules se laissent emporter par leur goût du risque.

Mardi 9 juin 2026 (épisode 600) : Les émotions de chacun s’invitent au milieu des répétitions de la pièce du Mistral. Avec Barbara, Louis décide de jouer cartes sur table. De son côté, Laura entraine un proche dans une nouvelle mission.

Mercredi 10 juin 2026 (épisode 601) : Au commissariat, les policiers dénouent progressivement le fil qui mène au responsable d’un événement tragique. Inquiète au sujet de Lucie, Noémie interroge son entourage. En parallèle, Laura et Éric n’ont plus que 24h pour boucler leur enquête.

Jeudi 11 juin 2026 (épisode 602) : Les policiers remontent la piste d’un intermédiaire décisif pour mettre la main sur le coupable. Pendant ce temps, Lucie trouve un moyen de garder ses secrets. Les derniers événements forcent Ariane à se confier.

Vendredi 12 juin 2026 (épisode 603) : Dans l’enquête, de nombreux éléments convergent vers un suspect, mais il manque la preuve déterminante pour l’arrêter. Pour Ariane, Djawad et Harry, l’heure est venue de passer une nouvelle étape.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :