Roland Garros : suivre le match Cilic / Kouame en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Cilic / Kouame en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce matin. Troisième journée du tournoi de tennis de Roland Garros ce mardi 26 mai 2026. Le français Moïse Kouame, 17 ans, affronte le croate Marin Cilic.





A suivre ce matin à partir de 11h, sur le court Simonne Mathieu sur france.tv.







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Marin Cilic fait son retour aujourd’hui sur les courts de Roland-Garros avec un premier tour face au jeune Français Moïse Kouamé, l’un des grands espoirs du tennis tricolore. Ancien vainqueur de l’US Open et finaliste de plusieurs tournois du Grand Chelem, le Croate apporte toute son expérience dans cette affiche générationnelle face à un joueur encore peu connu du grand public mais très attendu par les observateurs français.

Pour Kouamé, âgé de seulement 17 ans, l’enjeu sera immense : profiter de l’ambiance parisienne et de l’insouciance de la jeunesse pour tenter de bousculer un ancien membre du top mondial. Face à la puissance et à la qualité de relance de Cilic, le Français devra jouer libéré et saisir la moindre opportunité. Un duel entre expérience et fraîcheur qui pourrait réserver une belle bataille sur la terre battue parisienne.



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Cilic / Kouame en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision dès 11h.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Cilic / Kouame, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.