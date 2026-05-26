Plus Belle La Vie du 26 mai 2026 : Zoé confronte Romain, Aya face à Nebout (résumé + extrait vidéo épisode 591 en avance)

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Plus belle la vie du 26 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 591 de PBLV – Zoé va démasquer Romain et le confronter cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Aya doit s’expliquer face à Patrick Nebout au commissariat…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 mai – résumé de l’épisode 591

Romain demande à Zoé si elle comprend ce qu’il s’est passé. Elle explique avoir caché le sac derrière un buisson avant de le récupérer, sans comprendre la suite. Romain accuse directement Aya et Jules mais Zoé les défend et dit que ça pourrait très bien être lui… Au Mistral, Wolf menace Aya avec un couteau et lui laisse 24h pour rendre l’argent qu’il croit qu’elle a volé. Djawad arrive et Wolf repart.

Plus tard, Aya confie à Zoé qu’elle est terrorisée par Wolf. Morgane annonce ensuite qu’Aya doit voir Nebout au commissariat. Zoé tente de la rassurer. De son côté, Zoé découvre que les mecs censés menacer Romain sont en réalité ses demi-frères. Elle comprend qu’il lui a menti depuis le début et le confronte. Pendant ce temps, Aya est face à Nebout et affirme que c’est Romain qui lui a donné l’argent pour la partie de poker clandestine et révèle les menaces de Wolf. Zoé annonce ensuite à Romain qu’Aya a parlé à la police et lui révèle qu’elle a placé un de ses cheveux dans le bureau de Colbert pour l’incriminer. Elle lui demande de partir.



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Au Pavillon des Fleurs, Luna demande à Baptiste de remplacer Idriss aux répétitions avec Chloé. Pendant qu’ils répètent, Baptiste et Chloé s’embrassent… au moment où Emma débarque. Emma explique à Baptiste qu’elle a quitté son travail et revient vivre quelque temps à Marseille. Baptiste propose qu’ils aillent chercher Mathis à l’école ensemble. Plus tard, Baptiste confie à Thomas qu’Emma reste la femme de sa vie.

Apolline confie à Steve sa peur que Léa l’oublie pendant les vacances familiales. Steve lui propose alors de partir en vacances avec lui. De son côté, Jean-Paul parle à Léa qu’il a réservé des vacances en Toscane. Ils se rapprochent et Léa promet de ne pas contacter Apolline pendant le séjour.

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VIDÉO Plus belle la vie du 26 mai 2026 – extrait vidéo

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