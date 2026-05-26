Roland Garros : suivre le match Muller / Tsitsipas en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Muller / Tsitsipas en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce matin. La troisième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se poursuit ce mardi 26 mai 2026. Le français Alexandre Muller affronter le grec Stefanos Tsitsipas.





A suivre ce matin à partir de 13h40, sur le court Philippe Chatrier sur france.tv.







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Alexandre Müller s’attaque à un immense défi aujourd’hui à Roland-Garros avec un premier tour face à Stefanos Tsitsipas. Finaliste du tournoi en 2021, le Grec arrive Porte d’Auteuil avec l’ambition de retrouver les sommets après un début de saison contrasté. Face au public parisien, le Français tentera de profiter de l’ambiance pour faire douter un adversaire habitué des grands rendez-vous.



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Solide du fond du court et très combatif, Müller devra livrer un match de très haut niveau pour résister à la puissance et au lift du coup droit de Tsitsipas. Le Français cherchera à imposer du rythme et à pousser le Grec dans de longs échanges, tandis que ce dernier voudra rapidement prendre le contrôle du match grâce à son agressivité et son expérience sur la terre battue. Une opposition relevée qui promet une belle intensité dès les premiers jeux.

Muller / Tsitsipas en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision dès 11h.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Muller / Tsitsipas, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.