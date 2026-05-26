« Avant qu’il ne nous trouve » : votre téléfilm inédit ce 26 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Avant qu’il ne nous trouve » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 26 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Avant qu’il ne nous trouve ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Avant qu’il ne nous trouve » : l’histoire, le casting

Sofia vit cachée avec sa fille de 14 ans, Emily, sous le régime de la protection des témoins. Déterminée à repartir de zéro et à mener une existence paisible loin de son passé, elle voit pourtant son monde s’effondrer lorsqu’elle apprend l’évasion de son ex-mari, Mason, d’une prison de haute sécurité. Craignant qu’il ne les retrouve, mère et fille trouvent refuge dans une maison isolée en pleine forêt.



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Avec : Alexa PenaVega (Sofia), Tahmoh Penikett (Mason), Jaeda Lily Miller (Emily), Miranda Edwards (Amanda)

Et à 16h, « Protéger ma fille à tout prix » (rediffusion)

Arden Walsh élève seule sa fille, Emma. Une nuit, sa vie bascule lorsqu’elle surprend un cambrioleur dans son salon. Menacée avec un couteau, ligotée et bâillonnée, elle est finalement secourue quelques minutes plus tard par sa fille. Profondément traumatisée, Arden confie à sa sœur Gwen son sentiment de vulnérabilité et sa peur de ne plus pouvoir se défendre. Pour l’aider à reprendre confiance, Gwen l’encourage à suivre des cours d’autodéfense.

C’est ainsi qu’Arden fait la connaissance de Logan Chase, un instructeur au passé douloureux et aux méthodes radicales. Marqué par l’agression qui a coûté la vie à sa femme, il impose à Arden un entraînement intense, allant jusqu’à organiser une simulation d’enlèvement pour tester ses réactions. Peu à peu, Arden comprend que Logan est psychologiquement instable et décide de mettre un terme à cet entraînement devenu inquiétant…

Avec : Ashley Scott (Arden Walsh), David Cade (Logan Chase), Sherilyn Fenn (L’inspectrice Banks), Tannis Kristian Bailey (Cindy)