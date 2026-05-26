Roland Garros : suivre le match Sinner / Tabur, à quelle heure et sur quelle chaine ?

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Roland Garros 2026 tennis – Sinner / Tabur en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur Amazon Prime Vidéo. La troisième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se termine ce soir avec la night session, qui oppose le numéro 1 mondial Jannik Sinner au français Clement Tabur.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







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Jannik Sinner lance aujourd’hui sa campagne à Roland-Garros avec un premier tour face au Français Clément Tabur. Grand favori de la rencontre et l’un des principaux prétendants au titre cette année, l’Italien arrive à Paris avec un statut inédit après ses excellents résultats sur le circuit. Face à lui, Tabur s’apprête à vivre l’un des plus grands moments de sa carrière en défiant l’un des meilleurs joueurs du monde devant le public français.

Puissant, ultra régulier et redoutable du fond du court, Sinner cherchera à imposer immédiatement son rythme sur la terre battue parisienne. De son côté, Tabur tentera de jouer sans complexe et de profiter de l’ambiance pour bousculer le numéro un italien. Même si la hiérarchie semble claire sur le papier, les premiers tours de Roland-Garros réservent parfois des surprises, surtout lorsque le public pousse derrière un Français.



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Sinner / Tabur en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Sinner / Tabur, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.