Un Si Grand Soleil du 27 mai : la police arrête Atlan, Claudine en larmes face à Becker (résumé épisode 1931 en avance)

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Un si grand soleil du 27 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1931 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 27 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Cagoulé, Raphaël Atlan agresse et menace la maîtresse de Feyssard. Il a un couteau et lui dit d’aller dire à la police qu’elle s’est trompée, elle n’était pas avec Feyssard le soir du meurtre. Il ajoute que si elle lui désobéit, il revient et il l’égorge ! Mais la police débarque ensuite pour l’arrêter ! Il découvre que c’était Elise qu’il a menacé et qu’elle est flic.

Le lendemain, Cécile annonce à Margot qu’Atlan est tombé dans le panneau : il a été pris en flagrant délit ! Cécile dit que c’est grâce à elle. Margot se sent nulle de s’être laissée manipulée mais Cécile dit que c’est un pervers et personne n’est à l’abris.



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En prison, Nathalie Gimenez semble avoir tout ce qu’elle veut. La détenue protégée par Eve lui donne une cigarette et propose de la fournir. Gimenez est intéressée, elle commande une cartouche pour tester.

Au cabinet, Florent parle à Johanna de Franz Muller, qui enregistrait ses conversations avec Nathalie Gimenez. Et il se réjouit : selon l’expert, l’enregistrement où elle lui demande de tuer Eliott Faure a été coupé, il manque la fin ! Ça colle avec la déclaration de Nathalie Gimenez, qui dit être revenue sur ses propos. Johanna confirme que c’est un bon point pour sa cliente.

Atlan est en salle d’interrogatoire. Alors qu’Aude lui dit que Feyssard a avoué qu’il l’a payée pour incriminer Jérémy Loubet. Il finit par passer aux aveux. Il avoue que Feyssard a dit vrai, tout comme Margot au sujet des menaces. Il finit par avouer avoir tué Isaure, qui voulait mettre un terme à leur relation. Il ne pouvait pas l’accepter. Atlan va être transférée devant la juge.

Florent retrouve Nathalie Gimenez en prison, il lui parle de l’expertise de l’enregistrement. Elle se moque de lui et s’emporte. Mais Florent l’envoie balader à son tour et lui demande de s’assoir. Elle accepte de l’écouter. Florent assure qu’il étudie toutes les pistes, il cherche qui a pu tuer Eliott.

Devant le lycée, Clara observe Eve et Sabine. Elle les suit dans le tram ! Sabine confie à Eve qu’elle s’inquiète pour Salomé… Au même moment, Clara subtilise son sac.

Chez Midi Libre, Marc informe Paloma qu’Atlan est passé aux aveux. Jérémy est innocenté et il va être libéré aujourd’hui ou demain. Paloma pleure, elle a eu très peur.

Charles avec Flore, il reçoit un appel de Florent mais ne décroche pas. Il explique à Flore ne pas avoir envie de lui parler et ça fait 3 fois qu’il appelle. Flore lui conseille de le bloquer.

Sabine dit à Hugo qu’on lui a volé son sac dans le tram en rentrant du lycée. Il n’y avait rien de très important mais il y avait les sujets de son ds pour le lendemain. Hugo pense que c’est pas grave. Pendant ce temps là, Eve récupère une imprimante 3D…

Claudine retrouve Becker, ils se réjouissent qu’Atlan paie enfin pour ce qu’il a fait. Claudine lui dit qu’ils ont formé une bonne équipe. Ils se remémore les bons et les mauvais souvenirs… Claudine lui rappelle qu’il a été très dur avec elle. Claudine pleure, elle lui dit qu’elle l’aimait vraiment. Becker est désolé, il avoue s’être mal comporté. Claudine dit que c’est du passé, elle lui fait un bisou sur la joue et elle s’en va.

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.