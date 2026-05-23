The Voice du 23 mai 2026 : la demi-finale ce soir sur TF1, qui ira en finale ?

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The Voice du 23 mai 2026, extrait vidéo – C’est la demi-finale de la saison de The Voice qui vous attend en direct ce soir sur TF1. Après les auditions à l’aveugle, les battles et les performances – Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian et Tayc – arrivent dans la dernière ligne droite avant la finale !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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The Voice 2026 : présentation de la demi-finale

Après des Performances époustouflantes, la compétition entre dans sa dernière ligne droite. Pour les 15 ans du programme, l’émotion sera au rendez-vous avec une Demi-Finale exceptionnelle. Ils ne sont plus que huit talents en lice, prêts à tout donner pour décrocher une place en Grande Finale en direct.

Au programme de cette soirée anniversaire : des duos inédits avec des figures emblématiques de l’émission, anciens coachs ou talents historiques ; une prestation solo accompagnée par un orchestre symphonique, pour révéler toute leur identité artistique. Ce soir, les talents seront aux côtés de : Jenifer, Zazie, Slimane, Julien Clerc, Linh, Jérémy Frerot, Maëlle et Soprano.



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À l’issue de la soirée, seuls quatre talents seront qualifiés pour la Grande Finale en direct.

Les équipes pour la demi-finale

La team Lara Fabian : Hugo et Lohi

La team Amel Bent : CJM’S et Gros Monsieur

La team Florent Pagny : Sam et Lady O

La team Tayc : Tessa B. et Mickaëlle Leslie

The Voice du 23 mai 2026, vidéo