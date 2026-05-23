Capitaine Marleau du 23 mai : ce soir l’épisode « A contre-courant »

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Capitaine Marleau du 23 mai 2026 – C’est une rediffusion de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « A contre-courant », avec Corinne Masiero, David Hallyday, et Romane Bohringer.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







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Capitaine Marleau du 23 mai 2026 « A contre-courant » : résumé, histoire

Installé en retrait sur une île bretonne, Grégoire, grand reporter, convie ses anciens camarades de lycée à un week-end de retrouvailles. Mais la bonne humeur laisse rapidement place au malaise lorsqu’il présente sa fiancée, Carla, une jeune femme aussi charmante que troublante… et surtout la fille de Max et Florence, deux membres de la bande.

Le lendemain, le bateau de Grégoire explose en mer, causant la mort de leur ami Micka. Hors de lui, Max aurait-il cherché à saboter l’embarcation, provoquant accidentellement ce drame ? Chargée de l’enquête, Marleau débarque sur l’île et découvre peu à peu les lourds secrets que dissimule ce groupe d’amis. Reste une autre piste : les nombreux ennemis que Grégoire s’est attirés au cours de ses investigations pourraient-ils être liés à cette tragédie ?



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Avec Corinne Masiero, David Hallyday, Romane Bohringer, Olivier de Benoist, Liah O’Prey, Saïda Jawad, Nicolas Carpentier, Riwan Belkacemi, Cyrille Thouvenin, Jérôme Deschamps, Astrid Bergès-Frisbey, Julien Cottereau, Maxense Vandevelde, Ludovic Hervé, Pascal Delmaire-Sizes