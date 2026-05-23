Capitaine Marleau du 23 mai : ce soir l’épisode « A contre-courant »

Par /

Publicité

Capitaine Marleau du 23 mai 2026 – C’est une rediffusion de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « A contre-courant », avec Corinne Masiero, David Hallyday, et Romane Bohringer.


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV

Capitaine Marleau du 23 mai : ce soir l'épisode « A contre-courant »
Capture FTV


Publicité

Capitaine Marleau du 23 mai 2026 « A contre-courant » : résumé, histoire

Installé en retrait sur une île bretonne, Grégoire, grand reporter, convie ses anciens camarades de lycée à un week-end de retrouvailles. Mais la bonne humeur laisse rapidement place au malaise lorsqu’il présente sa fiancée, Carla, une jeune femme aussi charmante que troublante… et surtout la fille de Max et Florence, deux membres de la bande.

Le lendemain, le bateau de Grégoire explose en mer, causant la mort de leur ami Micka. Hors de lui, Max aurait-il cherché à saboter l’embarcation, provoquant accidentellement ce drame ? Chargée de l’enquête, Marleau débarque sur l’île et découvre peu à peu les lourds secrets que dissimule ce groupe d’amis. Reste une autre piste : les nombreux ennemis que Grégoire s’est attirés au cours de ses investigations pourraient-ils être liés à cette tragédie ?


Publicité

Avec Corinne Masiero, David Hallyday, Romane Bohringer, Olivier de Benoist, Liah O’Prey, Saïda Jawad, Nicolas Carpentier, Riwan Belkacemi, Cyrille Thouvenin, Jérôme Deschamps, Astrid Bergès-Frisbey, Julien Cottereau, Maxense Vandevelde, Ludovic Hervé, Pascal Delmaire-Sizes

A LIRE AUSSI
« Taratata 100% live » du 22 mai 2026 : artistes et invités de ce soir sur France 2
« Taratata 100% live » du 22 mai 2026 : artistes et invités de ce soir sur France 2
N’oubliez pas les paroles du 22 mai 2026 : Audrey continue, quels gains et quel classement pour la maestro ?
N'oubliez pas les paroles du 22 mai 2026 : Audrey continue, quels gains et quel classement pour la maestro ?
Ça commence aujourd’hui du 22 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo
Ça commence aujourd'hui du 22 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent bientôt éliminé ? Quels gains ce vendredi ? (22 mai 2026)
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent bientôt éliminé ? Quels gains ce vendredi ? (22 mai 2026)


Publicité


Retour en haut