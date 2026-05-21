Tout le monde veut prendre sa place : Vincent a-t-il été éliminé ce jeudi ? (21 mai 2026)

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Vincent a-t-il été éliminé ce jeudi, quelques jours après être devenu le plus grand des champions de « Tout le monde veut prendre sa place » ? La réponse est… non ! Le Champion a signé sa 217ème victoire ce midi.











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Avec les 16 points de son adversaire en finale aujourd’hui, Vincent a une nouvelle fois remporté 1 600 euros supplémentaires aujourd’hui. Il voit ainsi le total de ses gains arriver à 284 100 euros de gains.

Vincent se rapproche donc à grands pas des 300 000 euros alors que rappelons-le, depuis le début de son incroyable parcours il n’a essuyé qu’une seule défaite.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Vincent, 217 victoires, 284.100 euros (depuis septembre 2025)

2 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 21 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 21 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv