Les 12 coups de midi du 21 mai 2026 : Faustine fait fort et se confie sur sa maladie, quels indices sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 21 mai 2026, 3 victoires pour Fautine – Faustine a fait fort ce jeudi midi à l’occasion de sa 3ème victoire dans votre jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a signé un Coup de Maître à 20.000 euros et a pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse !











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Les 12 coups de midi du 21 mai, Faustine reste Maître de Midi

Touchée par la maladie dermatologique que l’on appelle l’alopécie, qui lui fait notamment perdre ses cheveux, Faustine a 34 ans et a fait des études de médecine. Elle s’est confiée ce midi sur sa vie qui n’a pas toujours été facile et elle a annoncé qu’elle a écrit un livre auto-biographique qui sortira dans quelques semaines.

Avec cette victoire aujourd’hui, la cagnotte de Faustine grimpe aujourd’hui à 10 110 euros. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours 3 indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un cactus. Notez qu’une caméra va bientôt apparaitre. Faustine a proposé aujourd’hui le nom de Chris Marques, mais c’est raté !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel, Chris Marques



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+