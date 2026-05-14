« Un amour de bodyguard » : votre téléfilm ce 14 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Un amour de bodyguard » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 15 mai 2026 – Ce vendredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un amour de bodyguard ».





A suivre dès 16h25, juste après « L’idée d’être avec toi », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Un amour de bodyguard » : l’histoire, le casting

Amelia tombe sous le charme de Wes, le jeune peintre chargé de réaliser son portrait. Une fois son travail terminé, celui-ci retourne aux États-Unis. Désireuse de le revoir et de découvrir si leur attirance peut se transformer en véritable histoire d’amour, Amelia décide de rendre visite à son oncle Andreas à Los Angeles avant de partir discrètement retrouver le jeune artiste.



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Pour rejoindre Chicago, elle parvient à déjouer la surveillance de sa mère, la reine, qui voyage avec elle. Mais alors qu’elle s’apprête à quitter les lieux en secret, Grady, le garde du corps de son oncle, la surprend.

Avec : Brant Daugherty (Grady Beck), Sarah-Jane Redmond (Ava Bell), Vincent Gale (Andreas Bell), Philippa Northeast (Amelia Bell)