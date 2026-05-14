Plus belle la vie spoiler : Aya choquée, elle découvre l’identité du Renard ! (15 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 15 mai 2026 – Gros choc en vue pour Aya demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, dans l’épisode du vendredi 15 mai 2026, elle va découvrir qui est le Renard !











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Jules se rend au Pavillon des Fleurs pour présenter ses excuses à Blanche pour le coup de la camionnette la veille. Blanche est remontée, elle s’est sentie blessée par le petit numéro d’Aya et Jules pour la piéger. Baptiste débarque, Jules l’accuse ouvertement d’être le Renard ou d’être son complice !

Mais coup de théâtre, quand Jules évoque la mallette noire, Blanche explique que c’est détecteur de mouchard, qu’ils utilisent quand ils déménagent des femmes victimes de violences conjugales. Ça permet de détecter qu’il n’y a aucune balise dans leurs affaires. Jules se sent bête et s’en va.



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Mais quand il retrouve Aya, elle lui annonce avoir un plan… Ils épluchent les annonces de camionnettes en ligne jusqu’à découvrir la bonne. Aya appelle le vendeur, qui dit qu’il l’a déjà vendue il y a 3 jours. Elle réussit à obtenir son nom et Jules cherche son adresse. Aya décide que c’est elle qui va aller lui parler… Sur place, elle évoque un accrochage avec la camionnette mais l’homme est méfiant, il refuse de lui donner le nom de la nouvelle propriétaire. C’est donc une femme derrière le Renard ! Et Aya insiste pour qu’il l’appelle sans lui montrer son numéro, elle prétexte une histoire de femmes en danger… Il tombe sur sa messagerie, Aya est sous le choc en l’entendant, elle remarque un détail qui lui permet d’identifier le Renard !

Alors que Jules s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles d’Aya, celle-ci vient voir Zoé. Elle la confronte : c’est elle derrière le Renard, elle a reconnu la boite à musique qu’elle a offert à Harry sur l’annonce de sa messagerie !