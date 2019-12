« Le Grand Petit Concert » de M à l’AccorHotels Arena : ce soir sur TMC !

ANNONCES





« Le Grand Petit Concert » de M à l’AccorHotels Arena de Paris, c’est ce soir, vendredi 20 décembre 2019, à la télé. Après une tournée historique, lancée début 2019 au Cirque d’Hiver, Matthieu Chedid a donné rendez-vous à son public pour un show exceptionnel, véritable point d’orgue de sa tournée phénomène.



« Le Grand Petit Concert » de M : sur quelle chaîne ? À quelle heure ?

Où, quand, comment ? On vous explique tout… Pour ne pas en rater une miette, rendez-vous tout simplement sur TMC dès 21h15 juste après le « Quotidien » de Yann Barthès.

Vous n’êtes pas à la maison mais vous êtes connectés ? Possibilité de suivre l’évènement en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application MYTF1/TMC.



« Le Grand Petit Concert » de M : c’est…

La plus grande tournée de l’année 2019 mais également la plus importante de l’artiste qui fête plus de 20 ans de carrière.

Une tournée des Zéniths à guichets fermés, réunissant plus de 500 000 spectateurs ; une quinzaine de festivals l’été dernier et depuis début octobre, une trentaine de nouveaux concerts avec en point d’orgue : 4 dates à l’AccorHotels Arena de Paris.

Des invités surprises

Pour ce concert spécial et unique retransmis sur TMC, -M- , seul en scène, donnera une performance époustouflante avec quelques invités surprise. Il prouvera, une nouvelle fois, qu’il est bien l’artiste français le plus impressionnant sur scène.

Jouant de tous les instruments (guitares, basses, batterie, piano, …), il s’entourera d’automates et nous plongera dans un répertoire rempli de tubes… Ceux du dernier album : « Superchérie », « Grand Petit Con »… mais aussi les désormais classiques : « Mama Sam », « Je Dis Aime », « Qui de Nous Deux », « La Seine », « Mojo », « La Belle Etoile », « Onde Sensuelle » et « Machistador »…

Vidéo

Un show époustouflant à découvrir ce soir sur TMC et à ne surtout manquer sous aucun prétexte…

