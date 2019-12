Audiences access : une rentrée record pour « Quotidien »

ANNONCES





Une rentrée record pour « Quotidien » ! Comme chaque fin d’année, l’heure est venue de tirer des bilans. Le bilan d’une année toute entière ou d’une première partie de saison. Et c’est notamment le cas pour les programmes télé qui, comme nos chères têtes blondes, ont effectué leur rentrée au mois de septembre. Et pour certains il est plus que satisfaisant. On peut même délivrer sans hésitation aucune les « félicitations ».



ANNONCES





Une rentrée record pour « Quotidien »

Et c’est notamment le cas pour « Quotidien » le talk de Yann Barthès. Pour sa 4ème saison, il signe une rentrée record !

L’émission produite par BANGUMI et présentée par Yann BARTHES et son équipe de journalistes a ainsi signé une rentrée historique.



ANNONCES





L’émission affiche une audience moyenne de 1.5 million de téléspectateurs, et 6.4 % de PdA. Depuis le lancement de QUOTIDIEN en septembre 2016, il s’agit de la meilleure rentrée du programme.

Rendez-vous incontournable, QUOTIDIEN décrypte l’époque et propose de nombreuses séquences plébiscitées par le public. Chaque soir, Yann BARTHES reçoit sociologues, historiens, écrivains, musiciens, toutes les personnalités reconnues du monde culturel et de la société civile :

Martin SCORSESE, Victoria BECKHAM, Jane BIRKIN, Olivier ROUSTEING, COLDPLAY, Gaspard PROUST, Joaquin PHOENIX, Géraldine NAKACHE, Leila BEKTHI, Gérard DEPARDIEU, Angèle, Philipe KATHERINE, Didier DROGBA, Julien CLERC ou encore les NULS.

« Quotidien » : records aussi sur les cibles

Des records également sur les cibles dites prioritaires :

12.0 % de PdA auprès des Individus 25/49 ans – LEADER TNT et 3ème chaîne nationale

13.0% de PdA auprès des Individus CSP+ – LEADER TNT et 4ème chaîne nationale

Pour mémoire, l’émission de TMC a réalisé son record d’audience historique le lundi 2 décembre avec 2 millions de téléspectateurs.

#Audiences #TMC#QUOTIDIEN SAISON 4 sur @TMCtv La rentrée de tous les records avec une audience moyenne de

1,5M de Tvsp 1️⃣0️⃣📺👏👏👏 (Mediametrie-Mediamat : sept/dec 2019) pic.twitter.com/9yr1L0sZo8 — TF1 Pro (@TF1Pro) December 20, 2019

Yann BARTHÈS et son équipe vous donnent rendez-vous le lundi 6 janvier 2020 sur TMC.

4.76 / 5 ( 17 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES