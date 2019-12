Ce soir sur France 2 « Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo (vidéo)

ANNONCES





« Le crime lui va si bien » est le titre de la fiction inédite proposée par France 2 ce soir avec Claudia Tagbo dans le rôle principal. Pour info elle a reçu le « Grand Prix » 2019 du Film unitaire francophone de télévision au Festival de polar de Cognac. À découvrir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming gratuit sur France.TV



ANNONCES





À ses côtés Hélène Seurazet (Céline Richer), Stéphane Freiss (Edouard Perret), Guillaume Denaiffe (Simon Landrau), Julien Ratel (Darget), Bruno Lochet (Anton Vargas), Laurent Manzoni (Félix Fontan), Norbert Ferrer (Jean Servais)

« Le crime lui va si bien » : l’histoire

Au départ, la capitaine Gaby Molina n’était pas du tout censée s’occuper de cet accident de voiture mortel en rase campagne. C’était du ressort des gendarmes. Mais voilà, Gaby a autant de flair que son chien truffier. Elle en est sûre : Harry Fergusson, célèbre écrivain anglais installé dans son village, a été assassiné et le crime maquillé en accident. Elle n’était pas non plus censée faire équipe avec cette Céline Richer, débarquée de Paris. Un binôme, c’est niet ! Il faut en convenir, Gaby n’a pas un caractère facile d’autant qu’elle mène la double vie peu ordinaire de flic et paysanne. Sa ferme, héritée de son grand-père, a beau s’écrouler, le toit fuir, pas question, là aussi, d’y renoncer. Et pour calmer son banquier, rien ne l’arrête : jouer les vigiles en boîte de nuit, dealer ses truffes, et même faire chambre d’hôtes, pourquoi pas ? Avec l’aide de son indic Vargas, Gaby va vite découvrir qu’Harry Fergusson allait publier un livre où il allait dénoncer un crime resté impuni. L’a-t-on tué pour l’en empêcher ?

Teaser vidéo

On termine par les images qui vont avec…



ANNONCES





Vendredi soir, on regarde LE CRIME LUI VA SI BIEN

Sur france 2 avec Claudia Tagbo pic.twitter.com/65Thd78FMl — Margot (@MargotKappes) December 16, 2019

5 / 5 ( 29 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES