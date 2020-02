Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul et Ariane agressés (résumé + vidéo de l’épisode 3998 PBLV du 19 février 2020)

4 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3998 du mercredi 19 février 2020 – Les choses vont mal tourner ce soir dans votre épisode quotidien de la série Plus belle la vie »… En effet, Jean-Paul et Ariane vont se faire agresser en pleine rue par un homme armé qui n’hésite pas à tirer !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3998

Millard vient narguer Léo au réveil, il est maintenant libre et protégé par la police. Léo appelle Kevin à l’aide, en vain. De son côté, Emilie dit clairement à sa famille que la perspective d’être enceinte un jour ne la comble pas, elle ne désire pas être mère. Patrick est déçu mais Babeth lui demande d’accepter le choix de leur fille. Alerté par Roland, Laetitia ordonne à Kevin d’aller aider son mentor, Léo. Il accepte et prend en filature Millard, qui rejoint justement un jeune homme…

Boher et Ariane se font agresser en pleine rue par un homme qui les met en joue. Il leur tire dessus mais heureusement l’arme s’enraie, et Ariane en profite pour le mettre à terre. Même s’ils vont bien, Patrick leur ordonne d’aller voir un psy. Boher se plie à la procédure mais Ariane n’est pas du tout convaincue par les bienfaits d’une thérapie…



Tom avoue à Eddie qu’il ne sait pas où il en est, mais ce dernier en a marre et le largue. Mila est atterrée par les pensées de Tom envers Luis…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3998 du 19 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

