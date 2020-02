« Top Chef » du 19 février 2020 : ce soir l’épisode 1, la formation des brigades (vidéo)

5 ( 2 )



ANNONCES





« Top Chef » du 19 février 2020. C’est parti pour la nouvelle saison du concours de M6 « Top Chef », la 11ème du nom. Rendez-vous ce soir dès 21hO5 sur la chaîne pour découvrir l’épisode n°1. À voir ou à revoir également en replay et streaming vidéo sur 6play .



ANNONCES





Et comme le veut la tradition, ce premier épisode sera synonyme de formation des brigades.

« Top Chef » du 19 février 2020 : premières épreuves, formation des brigades

Ce soir, nos 4 chefs vont donc constituer leurs brigades. Et pour cela ils vont rencontrer 14 jeunes talents de la cuisine et les mettre au défi à travers deux épreuves originales pour découvrir toute leur créativité.

Les épreuves



ANNONCES





La première épreuve rendra hommage à la cuisine de Paul Pairet : essentielle. Les candidats devront choisir un plat populaire et en concentrer tous les goûts avec un minimum d’éléments dans l’assiette. Un travail technique et esthétique qui demandera aux candidats de réinventer leur façon de cuisiner.

Pour la deuxième épreuve, les candidats devront faire preuve d’inventivité pour créer un plat avec un seul et unique produit. À eux de choisir le bon produit et trouver comment le décliner afin de réaliser un plat d’exception avec goûts et textures différents.

Les candidats vont devoir déployer tous leurs talents s’ils souhaitent être repérés par au moins l’un des chefs.

Vidéo

On ne déroge pas à la règle avec quelques images de l’émission de ce soir…

"Quand je vois les chefs, je me sens en ébullition" 🤗😆 Justine va-t-elle intégrer une brigade avec son mono-produit ? 🍤 #TopChef, nouvelle saison, ce soir à 21:05 avec @HeleneDarroze, @Chef_Etchebest, @MichelSarran1 et #PaulPairet pic.twitter.com/nBqKcVtVGg — M6 (@M6) February 19, 2020

Alors quels candidats réussiront à intégrer l’une des brigades ? Et surtout, qui de Paul Pairet, notre nouveau chef, d’Hélène Darroze, de Philippe Etchebest ou de Michel Sarran aura dans ses rangs le grand gagnant de Top Chef 2020 ?

Début de réponse ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play pour le lancement de la saison 11 de « Top Chef ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES