Demain nous appartient en avance : Pauline prête à sacrifier Luke (résumé + vidéo épisode 664 DNA du 19 février 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 664 du mercredi 19 février 2020 –Rien ne va plus pour la famille Molina ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, alors que Charlie assure à sa mère que c’est elle qui a alerté Antoine, Pauline accable Luke et est même prête à le sacrifier en l’abandonnant seul à Sète !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 664

Ces derniers jours la folie de Pauline reprend dessus. Elle vient de découvrir que Charlie avait demandé de l’aide extérieur en voyant Luke sombrer dans la dépression. Pour Pauline il n’y a aucun doute, Luke est le responsable de tout le malheur qu’ils vivent aujourd’hui. Elle n’en peut plus de l’attitude de son fils et elle a maintenant un nouveau projet en tête. Abandonner Luke à Sète et partir pour les Etats-Unis avec Charlie ! Si personne n’intervient, Luke va sans le savoir, se retrouver bientôt orphelin…

Et tandis que des révélations sont faites à Sara, William refuse qu’Aurore mette sa vie en danger. Et la guerre est déclarée entre Victoire et Sandrine.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 664 du 19 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1.

