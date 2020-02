Plus belle la vie : ce soir, Sabrina terrorisée (résumé + vidéo de l’épisode 3989 PBLV du 6 février 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3989 du jeudi 6 février 2020 – Ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie », Sabrina est terrorisée… Elle entend toujours des voix et au bar, elle retrouve une photo de Jerry et elle ! Et son visage a été griffé…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3989

Kevin pense que Léo a eu tout faux de faire accuser Millard, mais ne le dénonce pas pour autant à Patrick. Millard est accueilli au Céleste par Mirta, avec qui il se trouve des points communs. De son côté, Emilie en a marre que sa famille parle de sa grossesse comme si c’était acté. Kevin se met à rêver de son enfant en se rendant auprès de Baptiste et Mathis. Leo montre à Kevin que Millard est assez tordu pour être allé loger dans l’hôtel où lui-même réside…

Estelle refuse toujours de croire au fantôme de Sabrina. Un jeune médium, Maxime, propose son aide à Sabrina, mais se fait chasser par Thomas du bar. Elle se fait à nouveau harcelée en découvrant une photo d’elle et Jerry, où elle est rayée avec rage. Affolée, Sabrina se résout à demander l’aide de Maxime…



Eric et Léo s’apprêtent à prendre les frères Nadeau en flag grâce à Monsieur Didot. Eric sent que Didot flanche mais Blanche se sert de ses charmes pour redonner confiance au bijoutier…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3989 du 6 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

