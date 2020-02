Demain nous appartient en avance : la coloc s’agrandit (résumé + vidéo épisode 655 DNA du 6 février 2020)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 655 du jeudi 6 février 2020 –Ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », la coloc s’agrandit ! Après le départ d’Anna, Victoire et Georges accueillent finalement deux nouveaux colocataires dans leur appartement.

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 655

C’est le début d’une nouvelle coloc’ à Sète ! Soraya et Remi emménagement chez Victoire et Georges. Une cohabitation qui devrait durer que peu de temps. En effet, Soraya et Rémi cherchent à emménager dans leur propre appartement. Attendons de voir comment va se passer cette nouvelle coloc’ !

De leur côté, Sofia et Manon développent une théorie inquiétante. Georges et ses talents informatiques ont trouvé un adversaire à leur taille. Et durant l’entraînement, Fred pose un ultimatum à Maxime…



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 655 du 6 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1.

