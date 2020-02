Audiences TV access 5 février 2020 : « N’oubliez pas les paroles » reste leader avant 20 heures, « Quotidien » en baisse

ANNONCES





Audiences TV access 5 février 2020. Comme chaque jour ou presque, petit point sur les audiences access de ce mercredi soir. Et c’est toujours « N’oubliez pas les paroles » qui domine. Malgré l’élimination de Margaux lundi soir, Nagui conserve le leadership avec 3.64 millions de fidèles et 18.5% de part de marché. Pour info, Séverine a signé une 6ème victoire et affiche désormais 32.000 euros de gains.



On retrouve ensuite TF1 et son feuilleton « Demain nous appartient » suivi hier soir par 3.46 millions de fidèles soit 17.3% des téléspectateurs. Notez une place de leader sur le public féminin avec 21% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Le 19/20 national » de France 3 suit avec 3.02 millions de Français (pda 14.8%) alors que « Le 19.45 » de M6 s’est contenté d’informer 2.72 millions de personnes (pda 12.6%).

Quant à l’émission de M6 « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? », elle était en forme hier soir avec 1.52 million de téléspectateurs pour 8.9% de part d’audience moyenne. C’est la seconde meilleure performance de la saison.

🚨1,5 M de tlsp (Pic à 2 M de tlps) 🚨@M6 #ChasseursdAppart "Qui peut battre #StéphanePlaza ?" 🏠2em Meilleur score depuis son retour auprès des Frda-50 (16%) et des 4+ 📈

👏#Studio89 pic.twitter.com/YkJX54Kvku — M6Pro (@M6pro) February 6, 2020

Audiences TV access 5 février 2020 : autres chiffres

Les 3 principaux talks

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 900.000 téléspectateurs (pda 4.4%)

✔️ Deuxième partie : 1.60 million de téléspectateurs (pda 6.8%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 988.000 téléspectateurs (pda 4.4%)

✔️ Deuxième partie : 1.40 million de téléspectateurs (pda 6%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.39 million de téléspectateurs (pda 7.4%)

✔️ C à vous, la suite : 568.000 téléspectateurs (pda 2.5%)

Après 20 heures, hors JT

Après 20 heures, et hors JT, on s’intéresse essentiellement aux 3 fictions quotidiennes.

Les « Scènes de ménages » de M6 continuent de dominer avec 3.62 millions de téléspectateurs soit 15.3 % de l’ensemble du public.

Un si grand soleil sur France 2 suit avec 3.46 millions de fans pour 14.7% de pda.

Enfin « Plus belle la vie » sur France 3 a réuni 3.13 millions de fans et 13.3 % de part d’audience moyenne.

Télé-réalité

Du côté de la télé-réalité, « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 dominent encore avec 733.000 fidèles et 3.2% de part de marché.

« La villa des coeurs brisés » de TFX reste à un bon niveau avec 443.000 téléspectateurs soit 2.4% de l’ensemble du public.

#Audiences @TFX@LaVilla_TFX toujours #LeaderTNT auprès du public féminin et des jeunes 📌 545 000 téléspectateurs ✅ 6,9% de PdA auprès des FRDA-50a

✅ 13,4% de PdA auprès des 15-24a

✅ 9,9% de PdA auprès des 15-34a Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur @tfx pic.twitter.com/JH0AFCBivu — TF1 Pro (@TF1Pro) February 5, 2020

Pour « Les Anges : Asian Dream » de NRJ12, cela reste très faible avec jusqu’à 80.000 téléspectateurs pour 0.4% de part de marché.

