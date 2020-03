« 12 coups de midi » (vidéo) : en proposant Willy Rovelli, Éric trouve l’étoile mystérieuse (explications indices)

4.8 ( 6 )



« 12 coups de midi » (vidéo). Il ne restait plus qu’une case sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». À moins de ne pas le reconnaître, Éric ne pouvait que trouver la bonne réponse aujourd’hui, lundi 23 mars 2020. Et derrière cette étoile mystérieuse se cachait l’excellentissime Willy Rovelli !



Pourquoi Willy Rovelli ?

Pourquoi Willy Rovelli vous demandez-vous peut-être ? Et bien Zette a fourni quasiment les mêmes explications que nous.

– la neige et le ski car Willy Rovelli est originaire de Haute-Savoie

– la marelle pour avoir animé « L’école des fans »

– Le lapin pour avoir été la voix du lapin Pompon dans « Comme des bêtes »

– la radio pour avoir fait des études supérieures dans une école de radio et pour avoir officié sur plusieurs radios notamment aux côtés de Julien Courbet

– les casseroles et autres poëles en cuivre pour son rôle de cuisinier dans « Fort Boyard »

– le sac à dos pour sa participation à Fort Boyard

– le poisson dans un bocal pour sa participation à l’émission « Les agités du bocal »



Quand aux indices cadeaux que nous avions offert :

– on n’aime pas généralement pas être être invité à sa table : pour les plats ragoûtants qu’il propose dans « Fort Boyard »

– Il a un penchant pour les parcs d’attractions : il est directeur de Boyard Land, le nouveau de France 2

« 12 coups de midi » (vidéo)

Vous n’y étiez pas ? Revivez maintenant en images cette nouvelle victoire d’Éric dont la cagnotte atteint désormais l’incroyable somme de 643.641 euros de gains et de cadeaux dont 404.000 euros de cash.

🏆 [ LES 12 COUPS DE MIDI ] ⭐️ Un grand Bravo à Eric, notre incroyable Maître de Midi, qui vient de découvrir l’étoile mystérieuse Il s’agissait en effet de Willy Rovelli ! ➡️ RDV dès demain à 12:00 dans les @12Coups_tf1 sur @TF1 avec @JL_Reichmann 🎉 pic.twitter.com/4EBUDy1Abl — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) March 23, 2020

Si vous préférez le replay intégral de l’émission, rendez-vous sur MYTF1 ou la vidéo vous attend pour une durée de 7 jours.

Une nouvelle étoile mystérieuse vous sera proposée dès demain. Et on peut d’ores et déjà vous dire qu’Éric va la trouver. Une étoile derrière laquelle se cache… une femme !

