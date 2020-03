Un si grand soleil déprogrammé : découvrez les 5 moments les plus drôles de la série (VIDEO)

4.1 ( 12 )



Le feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » est déprogrammé depuis maintenant une semaine et on sait que les fans de la série sont déjà en manque ! Alors histoire de patienter un peu jusqu’au retour de la diffusion, certainement pas avant début mai, on vous propose de visionner le top 5 des moments les plus drôles de « Un si grand soleil ».

Ça commence avec la découverte par Marilyne du lombri compost de Ludo et les vers qui n’ont pas résisté à Davia. Davia avait peur que Ludo ne lui pardonne pas…



On continue avec Alex, quand il s’est improvisé runneur pour impressionner la belle Gaëlle alors qu’en réalité il ne courait jamais ! Malaise assuré en plein footing avec la jeune femme…

On enchaine avec Gary, qui comme toujours n’en manque par une et se retrouve intoxiqué avec du désherbant quand il purgeait sa peine au lycée. Il n’a pas écouté les recommandations et a fait un malaise devant Mo !



En 2ème position, la fois où Alice et Ludo ont donné une bonne leçon et une belle frayeur à Lucille en lui faisant croire qu’elle était poursuivie par des loups. Un grand moment de rire !

Et en numéro 1, la fois où Gary espionnait Julien et qu’il la découvert dans une chambre d’hôtel avec Alice qui était dans son bain ! Un grand moment de solitude…

VIDEO le top 5 des moments les plus drôles de Un si grand soleil

