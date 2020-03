« Tout le monde veut prendre sa place » du 23 mars : une 138e victoire pour Sandrine, qui égale Enzo

4.5 ( 8 )



« Tout le monde veut prendre sa place » du 23 mars – Rien ne semble décidément pouvoir arrêter Sandrine, la championne du jeu quotidien de Nagui « Tout le monde veut prendre sa place ». Un jeu à suivre tous les jours, du lundi au dimanche, à partir de 11h55 sur France 2 mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV.



Aujourd’hui, Sandrine a réalisé sa 138ème victoire avec à son compteur désormais 138.300 euros. En nombre de victoires, Sandrine devient ainsi la 5ème plus grande championne de l’histoire de « Tout le monde veut prendre sa place », à égalité avec Enzo, qu’elle dépasse déjà depuis quelques jours terme de gains.

« Tout le monde veut prendre sa place » du 23 mars : extrait vidéo

Si vous n’étiez pas devant votre petit écran, on vous propose de regarder un petit extrait vidéo de cette nouvelle victoire de Sandrine.



👉📺 138e Victoire 😍🏆👏 Sandrine est 5e plus grande championne ex æquo avec Enzo 🔴REPLAY🔴 https://t.co/r0oklBJKkJ Important : Cette émission a été enregistrée avant les dernières mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire du #COVID19 🦠#JEUXFTV #Nagui pic.twitter.com/5vsfqVUEKE — TLMVPSP (@tlmvpsp) March 23, 2020

Si vous préférez le replay intégral de l’émission, rendez-vous sur France.TV durant 7 jours.

Classement des 10 plus grands champions

1. Marie-Christine : 213 victoires et 196 900 € + (4 voyages et 1 voiture)

2. Julien : 152 victoires et 154 000 € + (3 voyages et 1 voiture)

3. Dominique : 150 victoires et 160 000 € + (3 voyages et 1 voiture)

4. Stéphane : 139 victoires et 117 300 € + (3 voyages et 1 voiture)

5. Sandrine : 138 victoires et 138 300 € + (3 voyages et 1 voiture)

5. Enzo : 138 victoires et 132 200 € + (3 voyages et 1 voiture)

7. Christophe : 130 victoires et 157 700 € + (3 voyages et 1 voiture)

8. Jean-Michel : 124 victoires et 105 300 € + (3 voyages et 1 voiture)

9. Françoise : 78 victoires et 71 700 € + (3 voyages)

10 Lionel : 74 victoires et 63 500 € + (3 voyages)

« Tout le monde veut prendre sa place » sera de retour dès demain à 11h55 sur France 2 et France.TV

