Les « 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée la semaine prochaine ?

Les « 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse du jeu de Jean-Luc Reichmann pourrait être trouvée dès la semaine prochaine, et peut-être même au tout début de la semaine. C’est en tout cas ce qu’affirme le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube qui, s’il a régulièrement les bonnes infos, se trompe tout de même assez souvent avec les dates. Prudence donc avec cette info.



Les « 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse et ses indices

Et puisqu’on évoque cette étoile mystérieuse des 12 coups de midi, sachez qu’elle n’a rien révélé de plus par rapport aux jours précédents.

On voit toujours la même chose à savoir une marelle, une piste de ski, un sas à dos rouge et un poisson dans un bocal. Éric lui croit avoir vu une fléchette mais il semble avoir été le seul si l’on en juge les commentaires sur les réseaux sociaux et notamment sur les pages Facebook dédiées à l’émission.



Qu’est-ce qui va enfin faire TILT chez Éric pour que la bonne réponse lui vienne enfin ? On se le demande encore car dans l’état actuel des choses, c’est franchement pas évident. Aujourd’hui il a proposé le nom de Jean-Marie Bigard en référence a t-il dit à un sketch sur un poisson rouge.

On vous rappelle tout de même nos deux indices cadeaux :

– on n’aime pas forcément être invité à sa table.

– on peut dire de lui qu’il aime particulièrement les parcs d’attractions

Pas grand chose à retenir d’autre pour aujourd’hui, Éric n’ayant fait tomber que 50 euros dans sa cagnotte. Bref, une émission pour rien ou presque.

Une audience toujours au top

Une chose est sûre, Éric porte chance au jeu. 3.4 millions de fidèles hier midi soit 37% du public présent devant son poste de télévison, soit une très nette domination de TF1 sur cette case horaire.

Éric va de nouveau tenter sa chance demain à partir de 12 heures sur TF1. Il participera au jeu pour la 113ème fois et débutera le programme avec une bien jolie besace d’un montant de 579.613 euros.

