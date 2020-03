Tennis : le tournoi de Roland Garros reporté à septembre !

4.3 ( 6 )



En cette période d’épidémie de COVID-19, les français sont en confinement et les évènements sportifs sont annulés les uns après les autres… Aujourd’hui, c’est le tournoi du grand chlem de tennis de Roland Garros qui fait les frais du coronavirus.

En effet, vous ne retrouverez pas la terre battue parisienne en mai comme c’est le cas chaque année en temps normal.



Les organisateurs, qui ne peuvent pas préparer correctement le tournoi en raison du confinement, ont décidé de reporter Roland Garros à la fin du mois de septembre. Il aura ainsi lieu du 20 septembre au 4 octobre 2020.



« Face à la pandémie de Covid-19, la Fédération française de tennis (FFT) a décidé de reporter d’ores et déjà le tournoi de Roland-Garros. Initialement prévu entre le 18 mai et le 7 juin (avec les qualifications), il se disputera entre le 20 septembre et le 4 octobre pour ce qui concerne le tableau final. Les travaux d’agrandissement et de couverture du court Central, interrompus en raison des restrictions liées au virus, ajoutaient des complications à une situation déjà très particulière. » peut-on lire sur le site officiel du tournoi.

Il n’y aura donc qu’une semaine d’écart entre la fin de l’US Open et le début de Roland Garros. Une situation totalement inédite et les joueurs n’auront donc pas de préparation sur terre battue.

