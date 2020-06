« Les 12 coups de midi » : Éric réagit aux critiques, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

5 ( 4 )



« Les 12 coups de midi » : Éric n’a pas encore dépassé Christian Quesada mais cela ne serait tarder. Rappelons qu’il devrait le faire dans quelques jours à peine et devenir ainsi le plus grand champion du jeu tant en nombre de participations, qu’en ce qui concerne le montant de ses gains.



« Les 12 coups de midi » : date d’élimination et/ou de départ d’ÉRIC

L’occasion de rappeler que, selon les dernières rumeurs, c’est à la date du 19 juin qu’Éric est censé être éliminé dans le cadre d’un duel face à un certain Reynald. Il quittera le jeu après 199 participations. Info ou intox ? Nous n’avons toujours pas la réponse à cette question.

Encore victime de critiques, Éric réagit de nouveau

Encore et toujours sous le feu des critiques, le champion des « Douze coups de midi » semble avoir de plus en plus de mal à supporter la pression. En même temps on peut aisément le comprendre d’autant que ses haters se montrent de plus en plus excessifs et parfois méchants.



Au Parisien, il a ainsi déclaré : « L’anonymat permet à certains de se lâcher… On en prend plein la figure sans rien demander à personne. Ça c’est dur à gérer ».

Éric est-il détesté de tous ? À priori NON. Car dans la rue, les gens se montreraient bienveillants à son égard.

Ét ce n’est pas la première fois…

Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez peut-être qu’Éric a déjà réagi aux critiques dont il fait l’objet depuis plusieurs mois déjà. Certains l’avaient carrément accusé de tricher et/ou d’être favorisé par la production.

Dans le courant du mois de mai, il déclarait dans l’émission « Ce qui me fait un peu de peine, c’est quand on m’accuse de tricher, qu’on me soupçonne d’apprendre les réponses par cœur avant, ce genre de trucs, ou qu’il y a quelque chose d’écrit sur mon écran »

Puis plus récemment il avait déclaré au magazine GALA : « Je suis arrivé à un âge où je suis assez conscient de l’image que je renvoie, donc je savais que je n’allais pas plaire à tout le monde et ça ne m’a pas surpris non plus de voir que certains me jugeaient plus sur mon attitude que sur mon comportement réel ».

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse rien de nouveau. Pas de nouvel indice et des certitudes qui s’envolent. Est-ce vraiment une piste d’athlétisme ? Certains remettent cette hypothèse en cause.

En ce qui concerne la feuille située en haut et à gauche de l’image, il se confirme que c’est bien une feuille de vigne. Enfin on voit très clairement une cloche de restaurant.

Mais Éric patauge totalement. Après les noms de plusieurs athlètes, il a proposé le nom de l’acteur Pio Marmaï pour le film « Ce qui nous lie » dont l’action se déroule au sein d’un vignoble familial.

Récapitulatif des noms déjà proposés

Rachida Brakni, Usain Bolt, Marie-José Perec, Shy’m , Nâdiya, Thierry Marx, Kevin Costner et donc Pio Marmaï.

Et sinon…

Pas grand chose d’autre à signaler à propos de la dernière émission, celle de ce lundi 8 juin 2020. Victoire d’à peine 1.000 euros dont seulement 500 pour sa cagnotte qui atteint désormais 897 666 €.

Classement actuel des plus grands maîtres de midi

Mise à jour du classement provisoire des 10 plus grands maîtres de midi…

Classement en terme de gains

1. Eric : 897 666 €

2. Christian : 809 392 €

3. Paul : 691 522 €

4. Véronique : 447 226 €

5. Alexandre : 417 828 €

6. Benoît : 397 946 €

7. Bruno : 393 650 €

8. Timothée : 353 348 €

9. Xavier : 335 856 €

10. Sylvain : 335 593 €

Classement en nombre de participations

1. Christian : 193 participations

2. Eric : 189 participations

3. Paul : 153 participations

4. Véronique : 100 participations

5. Timothée : 83 participations

6. Benoît : 82 participations

7. Bruno : 80 participations

8. Xavier : 76 participations

9. Alexandre : 75 participations

10. Sylvain : 75 participations

Retrouvez Éric dans « Les 12 coups de midi » ce mardi 9 juin 2020 pour une 189ème participation dès 12 heures sur TF1 et sur MYTF1.

