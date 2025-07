Secret Story du 8 juillet 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 8 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de lundi des habitants dans la maison des secrets.











Les anciens se réveillent dans la maison de cristal. Et Mayer semble sous le charme de Lou. Mayer a toujours des doutes sur les sentiments de Romy, il se confie à Ethan. Quant à Vivian, il est sous le charme de Constance !

Les anciens pensent à leur anneaux de pouvoir et à qui ils vont les attribuer. La Voix révèle à chacun son pouvoir : Amélie a l’immunité secrète, Mélanie l’anneau de la nomination, Lou l’échange des cagnottes, et Vivian le switch. Et ils se disputent au sujet de les attributions de leurs anneaux !

Ils retournent ensuite dans la maison des secrets pour faire connaissance avec les autres. Lou parle à Romy de son expérience et lui donne des conseils pour sa relation avec Mayer. Et elle parle ensuite nominations avec les autres.



Mayer et Romy se parlent. Mayer insiste pour savoir ce que Romy a sur le coeur. Mais elle lui dit qu’elle est mal à l’aise. Elle assure ne ressentir que de l’amitié…

Romy a buzzé Célia avec l’intitulé de son secret. C’est l’heure de la confrontation. Et sans surprise, Romy confirme son buzz.

Noah et Mayer échangent leurs indices sur Pimprenelle et Romy. Noah se rapproche du secret de Romy, il lui demande si elle a participé à une vidéo YouTube… Romy n’apprécie pas du tout que Mayer ait balancé son indice. Romy lui dit qu’il n’a aucune parole mais Mayer assume. Elle est déçue et choquée, le clash éclate. Elle s’isole ensuite au confessionnal pour pleurer. La prod envoie Aïmed pour la réconforter.

Place à une soirée durant laquelle les anciens doivent réussir à faire leurs choix. Romy balance à Vivian et Lou pour l’indice divulgué par Mayer. Ils sont surpris, Vivian confronte Mayer. Il lui explique qu’il ne peut pas trahir quelqu’un comme elle, qui est droite et sincère. Il lui conseille de s’excuser avec le coeur.

Mélanie n’a pas envie de nominer, Vivian lui propose d’échanger leurs anneaux si la Voix accepte. Ils tombent d’accord pour nominer Adrien. La Voix accepte leur échange d’anneaux ! Après coup, Mélanie craint que Vivian lui mette à l’envers. Et Vivian va dire à Pimprenelle qu’il va lui remettre son anneau… Amélie est choquée, ils ne peuvent pas lui faire confiance !

Les anciens retournent dans la maison de cristal alors que Mayer et Romy s’expliquent encore une fois. Ils finissent par se réconcilier.

Annonce des nominés de la semaine : Adrien, Aïmed, Célia, et Pimprenelle.

