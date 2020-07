Pourquoi Marion Cotillard n’est pas au casting de « Taxi 4 » , le film de TF1 ce soir ?

4.3 ( 6 )



« Taxi 4 » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 depuis tous vos appareils connectés. Et après Sylvester Stallone, la franchise accueille le footballeur Djibril Cissé ! Bon certes c’est pour une courte scène mais le clin d’oeil aux supporters de l’OM n’est bien sûr pas passé inaperçu.



« Taxi 4 » : résumé, histoire, synopsis

De l’eau a coulé sous les ponts depuis la dernière aventure de Daniel et Emilien : les deux hommes sont désormais pères de famille et ont du mal à s’occuper de leurs fils, deux sacrés canailles. Une chose n’a pas changé cependant : Emilien est toujours le policier le plus maladroit et malchanceux de Marseille et Daniel le conducteur de taxi le plus rapide. Les deux hommes vont devoir faire équipe afin d’arrêter un terrifiant braqueur de banque surnommé `Le Belge’.

Absence remarquée de Marion Cotillard…

Et si les principaux acteurs de la franchise ont répondu à l’appel de ce 4ème opus, l’absence de Marion Cotillard a été particulièrement remarquée.

Mais si l’actrice française n’est pas au générique cette fois, c’est parce qu’elle était trop occupée par le tournage d’un film qui a bouleversé sa carrière et lui a offert une consécration internationale, celui d’Olivier Dahan « La Môme ».



Pour son interprétation de la chanteuse Édith Piaf elle a en effet reçu le César, le Golden Globe, le BAFTA et l’Oscar de la meilleure actrice. Un rôle pour lequel elle a également été désignée « meilleure actrice » par l’Académie des arts et des sciences du cinéma pour un film tourné en langue française…

Le saviez-vous ?

🚖 Au moment de la promotion du film, l’acteur Sami Naceri était incarcéré au sein de la prison de Luynes dans les Bouches-du-Rhône.

🚖 Descendu par la critique, ce 4ème film de la franchise est aussi celui qui a rencontré le moins de succès 4 553 198 avec spectateurs.

« Taxi 4 » : bande-annonce vidéo

Et on termine avec la bande-annonce officielle…

Et vous, êtes-vous prêts à embarquer dans le Taxi le plus fou de la Canebière ? Si oui, rendez-vous dès 21h05 sur TF1.

