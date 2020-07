5 ( 8 )



The Voice Kids 2020 (vidéo). Il vous faudra attendre la rentrée pour découvrir la toute nouvelle saison de la version Kids de « The Voice ». Une nouvelle saison marquée par l’arrivée de Kendji Girac au sein de l’équipe des coachs. De son côté Amel Bent s’en est allée pour rejoindre, mais vous le savez déjà, la version adultes.



Bref il va falloir s’armer d’un peu de patience. Mais la bonne nouvelle c’est que le BUZZ lui a déjà commencé…

The Voice Kids 2020 (vidéo) : découvrez Timéo, la 1ère voix de la nouvelle saison

TF1 a en effet dévoilé ce soir une première voix, celle de Timéo, 12 ans, sur le titre « Never Enough ». Parfait pour vous accompagner sur la route des vacances, non ?

Une voix qui va faire l’unanimité puisque nos 4 coachs (Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Kendji Girac) vont se retourner comme scotchés par l’incroyable talent de ce jeune artiste à la voix puissante et tellement juste.



Découvrez maintenant sa prestation…

Kendji Girac : coach dans « The Voice Kids 2020 », un rêve qui devient réalité

Souvenez-vous. En juillet 2019, et dans le cadre d’une interview accordée au Progrès, le jeune chanteur ne cachait son envie de s’asseoir un jour dans l’un des célèbres fauteuils rouges.

A la question d’une de ses fans « Aimeriez-vous être appelé comme coach ? », il avait alors répondu par l’affirmative en déclarant : « Pourquoi pas. Ce serait quelque chose à vivre, aller à The Voice c’est toujours une sensation de plaisirs, je mesure tout le chemin parcouru. J’ai débuté là-bas. »

Son rêve est devenu réalité. Alors rendez-vous à la rentrée sur TF1 pour voir les premiers pas de Kendji Girac dans son rôle de coach.

« The Voice Kids » revient bientôt sur TF1 avec l’ami Nikos Aliagas.

