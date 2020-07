Sylvester Stallone s’invite dans « Taxi 3 », ce soir sur TF1

4.9 ( 9 )



ANNONCES





Sylvester Stallone s’invite dans « Taxi 3 »… Une guest star de luxe pour le film aux 6 millions d’entrées de Gérard Krawczyk ! Et oui, en début de film, la légende vivante va avoir le « malheur » d’être pressé d’arriver à l’aéroport. Et devinez dans quel taxi il va monter ? Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en live via la fonction direct de MYTF1.



ANNONCES





Une scène qui est en fait un clin d’œil à James Bond avec un Sylvester Stallone dans la peau d’un espion. Notez que, bien mal au point, il est l’un des rares passagers à ne pas avoir vomi à la fin de la course…

Taxi 3 » : histoire, résumé, synopsis

C’est décembre à Marseille. Daniel rajoute des options à son taxi et Lili voit rouge. Le commissaire Gilbert est aveuglé par Qiu, sa stagiaire japonaise, et son enquête piétine. Emilien voit des pères Noël partout et Petra s’impatiente. De Marseille à Tignes, de la Canebière aux pistes de ski, l’aventure peut commencer.

Casting

Samy Naceri : Daniel Morales

Frédéric Diefenthal : Émilien Coutant-Kerbalec

Bernard Farcy : Commissaire Gérard Gibert

Marion Cotillard : Lilly Bertineau

Emma Sjöberg : Petra

Édouard Montoute : Alain Trésor



ANNONCES





…

Le saviez-vous ?

– En plus des 6 millions d’entrées du film en salles, l’album de la bande-originale a été un gros succès puisque l’album s’est vendu à plus de 150 000 exemplaires et a été certifié disque d’or.

– Si le film débute donc par ce clin d’œil à James Bond avec le caméo de Sylvester Stallone, la voiture des gendarmes qui doit arrêter le taxi de Daniel (sans succès) est un clin d’œil au film Mad Max.

– Un grave accident est survenu lors du tournage du film. Une cascadeuse a été très gravement blessée après avoir violemment percuté un arbre. Verdict : une une fracture de la colonne vertébrale, de multiples fractures à la main gauche, et des brûlures aux deux mains. Elle restera handicapée à vie.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film…

Accrochez-vous bien à votre fauteuil, le « Taxi 3 » va débouler très vite sur votre petit écran ce soir sur TF1 dès 21H05.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES