Yann Barthès et Quotidien de retour le 31 août

Bonne nouvelle pour les fans de Yann Barthès et de son talk « Quotidien » puisque TMC a annoncé cette semaine dans un communiqué que la reprise était fixée au lundi 31 août ! L’émission va ainsi faire son grand retour du lundi au vendredi avec les grandes figures qui font l’actualité et le décryptage de l’info traité par l’équipe de reporters et de chroniqueurs de l’émission.



Pour cette 5ème saison, Yann Barthès présentera de nouveaux rendez-vous et de nouveaux visages !



Pour rappel la saison dernière, QUOTIDIEN a confirmé sa place de leader des talk-shows quotidiens avec une audience moyenne de 1.7 millions de téléspectateurs. L’émission a signé son record historique en réunissant 2.5 millions de téléspectateurs.

Sur cibles commerciales, l’émission produite par BANGUMI est également leader TNT et a continué sa progression avec :

• 7% de PdA auprès de l’ensemble des 4 ans et + : 5ème chaîne nationale

• 12% de PdA auprès des 25-49 ans : 3eme chaîne nationale

• 13% de PdA auprès des individus CSP+ : 4ème chaîne nationale.



QUOTIDIEN, avec Yann BARTHÈS et son équipe vous donnent rendez-vous dès le 31 aout pour une nouvelle saison sur TMC !

