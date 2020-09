« Dix pour cent » saison 4 : à compter du 21 octobre sur France 2 et France.TV

4.6 ( 12 )



« Dix pour cent » saison 4 c’est à partir du mercredi 21 octobre 2020 sur France 2 et sur France.TV.



Cette saison de « Dix pour cent » sera celle de toutes les audaces et de tous les dangers pour ASK, qui sous la direction d’Andréa et malgré les craintes de Gabriel, va recruter une nouvelle agent senior, Elise Formain, venue de chez Starmedia, pour le meilleur ou pour le pire.

« Dix pour cent » saison 4 : au casting

Camille Cottin • Thibault de Montalembert • Grégory Montel • Liliane Rovère • Fanny Sidney • Nicolas Maury • Laure Calamy • Stéfi Celma • Assaad Bouab • Ophélia Kolb

Participations exceptionnelles

Charlotte Gainsbourg • Franck Dubosc • José Garcia • Sandrine Kiberlain • Sigourney Weaver • Jean Reno



Sans oublier…

Anne Marivin • Stéphane Freiss • Mimie Mathy • Nathalie Baye • Muriel Robin • Marina Rollman • Guillaume Gallienne • Valérie Donzelli • Xavier Beauvois • Julie Gayet • Bernard Verley • Rayane Bensetti et le clin d’œil de Tony Parker !

À savoir

A l’occasion de la sortie de la quatrième saison de Dix pour cent, France Télévisions propose de découvrir les coulisses de la série dans un making of de 30 minutes disponible le 19 octobre sur france.tv.

Un podcast présenté par Dominique Besnehard est également proposé pendant le mois d’octobre : le célèbre producteur de la série part à la rencontre de la jeune génération des séries et du cinéma français et échange avec 5 personnalités de 5 métiers différents de l’audiovisuel : Maxime Delauney (producteur), Marie Roussin (scénariste), Fanny Minvielle (agent), Alexis Michalik (metteur en scène), Ophélia Kolb (comédienne).

NB : les saisons 2 et 3 seront disponibles en intégralité sur france.tv le 16 octobre prochain. Les épisodes 1 et 2 de la saison 4 le seront aussi le 16 octobre (les suivants seront en avant-premières chaque vendredi à raison de 2 par semaine).

