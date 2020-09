« Alice Nevers » revient sur TF1 dès le 22 octobre 2020

5 ( 5 )



Annonces





« Alice Nevers » bientôt de retour sur TF1. Dans cette nouvelle saison, Alice Nevers va devoir composer avec le retour de Mathieu dans son quotidien. Des retrouvailles qui ne seront pas sans conséquences pour son couple et sa vie de famille.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès le jeudi 22 octobre 2020, chaque jeudi soir dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

« Alice Nevers » : premier épisode de la nouvelle saison

Le procureur Solanas est entre la vie et la mort. Alice et Marquand récupèrent l’enquête : pourquoi son fils Amaury se sent-il coupable ? Y a-t-il un lien avec le trafic de « nudes » – ces selfies intimes échangés sur les réseaux sociaux – qui fait rage dans son lycée ? Et Ada, leur fille, y est-elle mêlée ? Après le retour de Mathieu, Alice cherche des informations sur sa cavale, sans en parler à Marquand…

Noter cet article

Annonces



Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés