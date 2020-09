Demain nous appartient spoiler : Alex devient fou et casse tout au Spoon ! (VIDEO)

4.8 ( 6 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alex perd plus en plus le contrôle ces dernières semaines dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, il va totalement devenir fou au Spoon et tout casser sous les yeux de Tristan !



Et pour cause, il a encore une fois trop bu et Catherine l’a appelé pour lui faire la morale…



Posé au bar du Spoon, Alex reçoit un appel de Catherine qui ne passe pas. Au bout du rouleau et alcoolisé, il devient rapidement hors de contrôle. Devant Tristan et les autres clients, Alex s’adonne à un triste spectacle en envoyant tout valser sur son passage !

Demain nous appartient spoiler Alex casse tout au Spoon



