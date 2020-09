Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 27 septembre 2020 (vidéo)

4.9 ( 8 )



Annonces





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 27 septembre 2020 – Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de ce 27 septembre.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Sept à huit » du dimanche 27 septembre 2020

Dans « 7 à 8 Life », ils vont de la rue un terrain de jeu, au mépris du danger. Face à ces jeunes passionnés de rodéo urbain, des habitants excédés et des accidents tragiques.

Et dans « 7 à 8 », 6 millions d’utilisateurs en France, un milliard dans le monde. C’est l’application préférée des ados, le phénomène Tik Tok et ses dérives. Et accusés d’être enfants sorciers par des pasteurs évangélistes, ils ont été jetés dehors par leurs parents. Livrés à eux-mêmes, ils tentent de survivre dans les rues de Kinshasa.

Enfin le portrait de la semaine sera consacré à Fabrice Luchini. Comment a-t-il vécu le confinement, et aujourd’hui le retour sur les planches, la vie avec le masque… Il est ce soir le « Portrait de la Semaine » d’ Audrey Crespo-Mara.



Annonces





« Quel est l’élan lyrique à partager un bifteck sur Instagram ? » Comment #FabriceLuchini a-t-il vécu le confinement, et aujourd’hui le retour sur les planches, la vie avec le masque… Il est ce soir le « Portrait de la Semaine » d’ @audrey_crespo, dès 18h20 sur @TF1. #septahuit pic.twitter.com/cvvcGUK4AB — Sept à Huit (@7a8) September 27, 2020

D’autres reportages, d’autres thèmes, d’autres sujet seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » ce soir, dimanche 20 septembre 2020.

Alors rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés