« Le meilleur pâtissier » du 21 octobre : Mercotte absente, qui sera éliminé ce soir ?

« Le meilleur pâtissier » du 21 octobre 2020. Déjà le 4ème numéro de la nouvelle saison du « Meilleur pâtissier » sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi sur 6play en live puis en replay.



Un numéro particulièrement gourmand cette semaine, et pour cause. Pour cette 4e soirée, Cyril va transformer la tente du Meilleur pâtissier en véritable temple du chocolat. Au menu, 3 épreuves chocolatées qui vont mettre nos pâtissiers dans tous leurs états ! Et pour la première fois dans l’histoire du concours, Cyril Lignac prendra les rênes de l’épreuve technique de Mercotte ! Cette semaine, une récompense exceptionnelle attend nos pâtissiers ! Le pâtissier de la semaine aura le privilège d’aller visiter une véritable usine de chocolat.

« Le meilleur pâtissier » du 21 octobre 2020 : épreuves et recettes de ce soir

Au terme des trois épreuves de la semaine, le tablier bleu sera choisi dans l’équipe gagnante, tandis que le pâtissier éliminé sera désigné parmi les membres de l’équipe perdante.

Le défi de Cyril : La barre chocolatée

Nos 11 apprentis chocolatiers doivent relever un sacré défi : créer leur propre barre de chocolat, de la recette jusqu’à son emballage, en seulement 2 heures ! Cette confiserie a vu le jour dans les années 1920, grâce à un confiseur américain et son fils, qui commercialisent la première barre chocolatée. Traditionnellement composée de biscuit, enrobé de chocolat et sous la forme d’une barre, elle se décline aujourd’hui à l’infini du moment qu’on puisse la tenir sans que le chocolat ne glisse entre les doigts ! Alors, nos pâtissiers sont-ils prêts à tenir la barre ?



Crème d’avocat et caramel au whisky : Jérémy et Maxime misent sur l’audace pour leur barre chocolatée 🥑🥃😮

📺 #LMP demain à 21.05 pic.twitter.com/tQwe3L5hF3 — M6 (@M6) October 20, 2020

L’épreuve technique : Le Mercochoco

Pour la première fois dans l’histoire du concours, Cyril Lignac prend les rênes de l’épreuve technique de Mercotte ! Nos maîtres chocolatiers amateurs vont avoir 2 heures pour réaliser un Mercochoco, une déclaration d’amour à Mercotte. Fruit de l’imagination de Cyril, il réunit toutes les saveurs préférées de sa douce Mercotte. Il est composé d’un macaron garni d’une ganache montée au chocolat et d’une compotée de passion, le tout couronné d’une chantilly vanille et de cœurs en chocolat rouge. Mercotte découvrira à la dégustation la surprise que lui a réservée l’élu de son cœur…

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers vont devoir peupler la chocolaterie de Cyril d’animaux choco-fantastiques ! Ils devront réaliser un animal en volume, réel ou imaginaire, en utilisant le chocolat dans au moins une de leurs préparations.

Avec le chef Arnaud Ragot, maître chocolatier.

Mais où est passée Mercotte ?

Contrairement aux titres racoleurs de certains médias, Mercotte n’a pas été virée de l’émission ! Si elle ne sera plus présente aux côtés de nos apprentis pâtissiers c’est parce que la production a voulu la protéger après que plusieurs cas de Covid-19 aient été signalés au sein des équipes de production. Elle interviendra bien dans l’émission mais depuis chez elle, en Savoie.

Alors lequel de nos pâtissiers amateurs deviendra le roi du chocolat et enfilera le tablier bleu ? Qui sera la prochain éliminé après François ? Réponse dès 21h05 sur M6 pour « Le meilleur pâtissier »

